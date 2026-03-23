Paolini | servizio debole ora si allena sulla terra

La sconfitta di Lucia Paolini contro Jelena Ostapenko al terzo turno del torneo di Miami ha lasciato nell’azzurra un senso di rimpianto per le scelte tattiche adottate. L’atleta ha riconosciuto che la sua prestazione al servizio non è stata sufficientemente aggressiva, limitandosi spesso a cercare solo il primo servizio senza imporre il ritmo. La partita è sfuggita di mano all’inizio del terzo set quando è mancato il coraggio necessario per cambiare approccio. Ora l’attenzione si sposta sulla preparazione fisica e mentale per la stagione successiva. Due settimane di allenamenti specifici sulla terra battuta sono programmate immediatamente dopo questo evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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