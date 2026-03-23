Facce scure in casa Maceratese dopo la sconfitta maturata allo stadio Del Duca, contro un Atletico Ascoli solido e anche fortunato negli episodi che potevano riaprire una sfida più equilibrata di quanto dica il 2-0 finale. In sala stampa arriva il vice allenatore Matteo Pambianchi, in sostituzione di mister Maurizio Lauro, rimasto in tribuna per scontare una vecchia squalifica. La sua Maceratese alle prese con tante assenze a centrocampo se l’è comunque giocata. "La squadra nel primo tempo ha fatto la partita che doveva fare – ha ammesso – sapevamo che venivamo in un campo difficile contro un avversario forte, e ci stava anche di concedere il predominio sia nel palleggio che del campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pambianchi è ottimista: "Salvezza ancora possibile"

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