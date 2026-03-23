Palermo malore al seggio | morto rilevatore di 56 anni

Un architetto del Comune, Flaminio Puma di 56 anni, è morto stamattina mentre si trovava all’interno dell’istituto comprensivo Scelsa di via Giovanni Villani, a Pagliarelli, dove svolgeva l’incarico di rilevatore di dati per il referendum sulla giustizia. L’uomo è stato colto da malore. “Esprimiamo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’architetto del Comune di Palermo – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi elettorali Dario Falzone -. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione attorno alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, esprimendo la nostra più sentita vicinanza per una perdita che colpisce profondamente”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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