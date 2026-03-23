Palermo C5 Bonanno show | Atletico Monreale sconfitto 6-2

Nella ventisettesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", si impone con perentorio 6-2 sull'Atletico Monreale. A decidere la sfida per i rosanero il poker siglato da Bonanno e le reti di Romano e Torcivia. Il Palermo C5 parte subito forte e trova il vantaggio con la splendida rete di Romano, destro secco all'angolino che non lascia scampo al portiere avversario. Dopo pochi minuti i padroni di casa trovano il raddoppio con Bonanno, abile a sfruttare il suggerimento di Davì. L'estremo difensore rosanero Immesi è chiamato agli straordinari: due interventi prodigiosi consentono al Palermo Calcio a5 di mantenere la porta inviolata e di andare all'intervallo sul momentaneo 2-0. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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