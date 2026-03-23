Inter News 24 Pagelle Fiorentina Inter, quotidiani divisi nel giudizio di alcuni protagonisti del match. Promosso Esposito, male Bonny e Thuram. La prova dell’ Inter contro la Fiorentina lascia più ombre che luci, come confermano le pagelle dei principali quotidiani sportivi. Nonostante il gol immediato di Pio Esposito, i nerazzurri non sono riusciti a mantenere ritmo e qualità per tutta la gara, finendo per subire il ritorno dei viola. Fiorentina Inter, difesa e portiere sotto accusa. Tra i più criticati c’è Yann Sommer, che raccoglie voti tra il 5 e il 5,5 per la respinta corta sull’azione dell’1-1. Anche Yann Bisseck divide: insufficiente per Tuttosport (5,5), ma sufficiente o addirittura positivo per La Gazzetta dello Sport (6,5). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Fiorentina Inter, quotidiani divisi: si salva Esposito, bocciati i francesi. Dubbi a centrocampo e in difesa

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L’Inter fatica, alcuni big steccano e le inseguitrici si avvicinano: secondo voi la sosta permetterà ai nerazzurri di resettare e riprendere la corsa verso lo Scudetto Le pagelle di Inter-Fiorentina le potete trovare su Gazzetta.it e sulla Gazzetta dello Sport facebook

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