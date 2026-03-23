Questa mattina a Padova un incidente sul lavoro ha causato la morte di un giovane di 22 anni. La città è ancora in “zona rossa” per rischio di mortalità sul lavoro. I sindacati all’attacco: “nel 2026 si muore per errori evitabili” Mortale incidente sul lavoro questa mattina aSelvazzano Dentro, in provincia diPadova. A perdere la vita è stato un operaio di 22 anni, di origine senegalese e residente in città. Una morte immediata, violenta, che riporta ancora una volta al centro un tema che continua a ripetersi con inquietante regolarità:la sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto incastrato nelcilindro di un macchinario per il taglio delle lamierementre tentava di rabboccare il liquido lubrificante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Padova, nuovo incidente sul lavoro: muore un 22enne in fabbrica

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