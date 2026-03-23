oss indagata per le iniezioni nella rsa

CASTEGGIO (Pavia) È accusata di esercizio abusivo della professione infermieristica l’ operatrice socio-sanitaria, in possesso appunto della qualifica di Oss, ma che avrebbe ampliato illecitamente le sue mansioni nella casa di riposo dove lavora a Casteggio (nella foto). Le indagini sono scattate a seguito di un esposto presentato ai carabinieri dal direttore generale della Rsa, che ha chiesto ai militari di indagare su alcune anomalie nella gestione degli anziani all’interno della struttura (ma senza ipotesi di maltrattamenti). I sospetti di comportamenti illeciti sono stati riscontrati dalle attività d’indagine, che avrebbero trovato riscontri "inequivocabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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