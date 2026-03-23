Will Ospreay è tornato sul ring AEW. Il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori ha privato la compagnia di uno degli atleti più apprezzati e più attesi, e di maggior status per provare a lanciare l’assalto al titolo del mondo. Uno dei grandi obiettivi, che ancora non si è realizzato. E che probabilmente non si realizzerà così in fretta: c’è fila davanti a MJF, e dopo questi mesi d’assenza c’è anche la necessità di scalare le gerarchie. Per scalare, appiglio dopo appiglio, deve concludere la sua storia. Atleta di talento, falcidiato da qualche infortunio, messo fuori gioco da una stable molto pericolosa, arrivato solo una volta a giocarsi il titolo mondiale (contro Swerve Strickland nel giugno del 2024), ha bisogno di chiudere tutte le falle rimaste aperte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ospreay, è il momento di “finire la storia”

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