N on la promessa di fermare il tempo, ma l’idea di prendersi cura della pelle con continuità, giorno dopo giorno. È da questa premessa che parte Oslo Skin Lab, azienda scandinava pluripremiata fondata da Cecilie Nordstrøm e oggi presente in quindici Paesi nel mondo. The Solution™ Beauty Collagen è una polvere di collagene idrolizzato da assumere ogni giorno, nata per inserirsi con semplicità nella routine e affiancare la skincare con un approccio essenziale. Oslo Skin Lab propone un integratore che unisce praticità d’uso, formula 100% collagene puro e una visione della bellezza contemporanea. Il risultato è un prodotto pensato per chi cerca un approccio semplice, continuativo e in linea con una cura della pelle che parte anche dall’interno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oslo Skin Lab, il collagene da bere diventa la beauty routine perfetta per l’estate

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