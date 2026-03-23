Ortignano Raggiolo | ecco i risultati dello spoglio referendario

Concluso lo spoglio anche nel comune di Monterchi. Nelle due sezioni si è imposto il “Si” con il 59,50 per cento. A votare no sono stati il 40,50 per cento degli aventi diritto. A San Giovanni Valdarno ha stravinto il ‘No’ con il 65,26% contro il 34,74% del 'Sì'. A Marciano della Chiana ha vinto il ‘Sì’ con il 52,27% contro il 47,73% del 'No'. A Monte San Savino ha vinto il ‘Sì’ con il 52,72% contro il 47,28% del 'No'. Cosa è stato determinante per questo risultato? Cosa ha mosso gli italiani che sono andati più del previsto alle urne? “È stata la Costituzione; la difesa di una Costituzione che ha garantito 78 anni di pace e progresso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lucignano: ecco i risultati dello spoglio referendario

Riconosciuto un crimine di guerra nazista a Ortignano RaggioloArezzo, 22 gennaio 2026 – Un crimine di guerra nazista compiuto nel territorio di Ortignano Raggiolo è stato riconosciuto a distanza di ottantadue...

Contenuti utili per approfondire Ortignano Raggiolo

Discussioni sull' argomento Risultati Ortignano Raggiolo, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Sindaco usa le auto da rally per tappare le buche e rifare l'asfalto; Aset blinda il servizio dei rifiuti Il Tar | Potrà gestirlo fino al 2050.

Un percorso gastronomico su RaggioloRAGGIOLOUna sfida insolita ad Ortignano Raggiolo. A spicchi di pizza sfornata dai tre forni storici del paese. Ed i visitatori potranno fare un giro per il borgo, gustando questa specialità. A ... lanazione.it

Questa mattina è venuto a trovarci il Sindaco di Ortignano Raggiolo, Emanuele Ceccherini. Confartigianato Casentino e le amministrazioni comunali del territorio, lavorano insieme per promuovere lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane locali. Un ring facebook