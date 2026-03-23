Mercato Torino, non solo Simeone: anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale Griezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania arrivano conferme! Rudiger obiettivo a parametro zero: le ultimissime Como, con una coppia così la Champions non è solo un sogno! I record di Nico Paz e Douvikas Pastore si racconta: «Il calcio l’ho imparato tra fango e asfalto, ecco il problema del calcio italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Orsolini Bologna, il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più: adesso anche il futuro è un rebus!

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Una raccolta di contenuti su Orsolini Bologna

Temi più discussi: Bologna, riposo per Castro: due opzioni in attacco. Le ultime su Orsolini, Cambiaghi e la difesa; Bologna-Lazio, sagra degli errori sul rigore: c'era doppio tocco di Orsolini?; Italiano: Bologna non è riuscito a dare continuità. Lazio più brava di noi a crederci. Su Orsolini...; Bologna-Lazio 0-2: Motta para un rigore a Orsolini, Taylor segna una doppietta.

Il Bologna stanco, passa la Lazio. Orsolini sbaglia un rigoreMeglio pensare ai passaporti per l’Inghilterra, allora. Ogni speranza di rimonta europea in campionato s’eclissa prima di Pasqua; il secondo portiere laziale Motta, nomen omen, vota no alla rinascita ... bologna.repubblica.it

Bologna-Lazio, sagra degli errori sul rigore: c'era doppio tocco di Orsolini?Il talent di Dazn Luca Marelli fa chiarezza sul penalty assegnato ai rossoblù a inizio ripresa contro la Lazio e fallito da Orsolini al 50' sullo 0-0 ... sport.virgilio.it

Orsolini sbaglia dal dischetto, Taylor firma una doppietta: la Lazio sbanca Bologna e fa tris facebook

. @Bolognafc1909, Italiano: “Continuiamo ad avere grande fiducia in Orsolini. Bernardeschi Può fara anche la mezzala" x.com