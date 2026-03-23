Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 23 al 29 Marzo 2026
Transiti della settimana dal 23 al 29 Marzo La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 si apre con un cielo energico e dinamico. Il Sole nel segno dell’Ariete continua a dare impulso a nuovi inizi, decisioni coraggiose e voglia di cambiamento. Dopo l’equinozio di primavera, l’energia astrologica invita tutti i segni a rimettersi in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Maggio al 1 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 2 al 8 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 9 al 15 Giugno 2025. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Oroscopo Settimanale: dal 23 al 29 Marzo 2026
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