La primavera è in arrivo, e si sente. Questa settimana per l’oroscopo settimanale (23 – 29 marzo) l’energia cambia tono: Marte porta con sé un clima più dinamico, diretto e orientato all’azione. Le settimane precedenti invitavano a rallentare, riflettere, guardare dentro. Ora il cielo spinge in direzione opposta, verso l’azione, il fare. È il momento giusto per prendere quelle iniziative che erano rimaste in sospeso, per esporsi un po’ di più, per dare il via a qualcosa di nuovo. L’energia è forte. Nel corso dei giorni la Luna percorre un arco emotivo significativo: parte dal Toro — radicata, concreta, alla ricerca di stabilità e sicurezza — e approda al Leone, dove il bisogno si trasforma in desiderio di espressione, visibilità e intensità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana: la primavera si sente dal Toro che cerca stabilità e sicurezza al Leone, dove il bisogno si trasforma in desiderio di intensità

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