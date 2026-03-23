oroscopo del 24 marzo 2026 luna in gemelli e sole in ariete

Questo 24 marzo 2026 ci regala una spinta propulsiva notevole. La Luna nel segno dei Gemelli rende l’atmosfera frizzante: le parole volano rapide e la voglia di comunicare è ai massimi livelli. In perfetta sintonia con il Sole in Ariete, che ha appena inaugurato la stagione primaverile, il cielo ci sprona a non restare a guardare. Roma si sveglia con una vitalità contagiosa: è il momento perfetto per chi lavora nella comunicazione, per chi deve sostenere colloqui o per chi, semplicemente, vuole dare una sterzata decisa alla propria routine. Attenzione però alla distrazione: con tanta carne al fuoco, il rischio è di disperdere le energie. Ariete (21 marzo – 19 aprile). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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