oroscopo 23 29 marzo

? Ariete. Settimana sprint! Marte vi dà una marcia in più: lavoro e studio corrono veloci, ma occhio all’impulsività. In amore serve più ascolto: non tutto si risolve di petto!? Toro. Momento di stabilità, ma senza noia. Venere vi coccola: bene i sentimenti, soprattutto nel weekend. Sul lavoro meglio non forzare, le risposte arrivano. ma con calma.? Gemelli. Settimana super dinamica! Mille idee, mille contatti, ma attenzione a non disperdere energie. Ottimo momento per chiarire qualcosa in amore. Messaggi in arrivo?? Cancro. Sensibili sì, ma anche forti! Qualche tensione a metà settimana, soprattutto in famiglia o sul lavoro. Da venerdì torna il sereno: lasciatevi andare un po’ di più. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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OROSCOPO settimana 23 - 29 MARZO 2026

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