Il mercato delle materie prime sta vivendo una fase di forte volatilità, con l’oro che registra un crollo dei prezzi mentre il petrolio Brent e WTI mantengono posizioni sostenute intorno ai 100 dollari al barile. Questa dinamica riflette le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dove il rischio di blocco dello Stretto di Hormuz continua a influenzare i flussi energetici globali. L’analisi condotta da Giuseppe Lauria evidenzia come i fattori macroeconomici, tra cui tassi reali elevati e la forza del dollaro, stiano pesando sul metallo prezioso, nonostante gli acquisti delle banche centrali continuino a fornire un supporto strutturale. La situazione richiede massima prudenza da parte degli investitori, poiché l’evoluzione dei prezzi dipenderà dalla durata dei conflitti attuali e dalle dinamiche dell’offerta globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro in caduta, petrolio a 100$: la crisi di Hormuz

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