Dopo il pareggio contro la Fiorentina dell'Inter, Milan e Napoli hanno accorciato la classifica in testa al campionato: a meno 8 giornate dalla fine i rossoneri hanno 6 punti da recuperare sui nerazzurri, sette per i partenopei con lo scontro diretto tra queste ultime due a Pasquetta. Il giornalista Franco Ordine ha parlato durante 'Pressing' di 'SportMediaset' delle possibilità di Scudetto del Diavolo. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il 4-3-3 è il futuro per Allegri? Ecco quali mosse e colpi servirebbero>>> "Il Milan non può vincerlo lo Scudetto ti spiego perché. Il treno è già passato, non serviva chissà quale impresa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine sicurissimo: “Il Milan non può vincerlo lo Scudetto ti spiego perché”

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