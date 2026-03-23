Ora legale consigli contro la stanchezza | cosa evitare

Il count down è iniziato: nella notte tra il 28 e il 29 marzo prossimi si tornerà all’ ora legale, quindi le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di 60 minuti, convenzionalmente tra le 2 e le 3 di notte. Questo permetterà di guadagnare un’ora di luce in più al pomeriggio e nella serata, risparmiando anche sulla corrente elettrica. Ma per molti italiani – si calcola il 30% – significherà anche risentire per qualche giorno di stanchezza e spossatezza. Per ridurre questi disagi si possono comunque adottare alcuni accorgimenti: abitudini quotidiane da mantenere anche nel corso del resto dell’anno, come evitare lo sleep scrolling. 🔗 Leggi su Dilei.it

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