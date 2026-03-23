Operazione di pulizia di Plastic free in corso Carlo Alberto | arruolati anche i detenuti di Montacuto

Nella iniziativa sarà coinvolta anche Seconda Chance, associazione non profit che crea opportunità di lavoro ed integrazione per i detenuti di tutta Italia Sabato 28 marzo in programma un attività di pulizia di Plastic Free ad Ancona, stavolta in Corso Carlo Alberto. Nella iniziativa sarà coinvolta anche Seconda Chance, associazione non profit che crea opportunità di lavoro ed integrazione per i detenuti di tutta Italia, e in particolare per questa occasione con la casa circondariale di Montacuto. Sarà un'operazione che porterà beneficio alla zona di Corso Carlo Alberto, in collaborazione con più realtà locali i volontari potranno prendere parte aduna giornata ricca di eventi anche la sera con un aperitivo, artisti di strada e un piccolo concerto nell’ambito della “Festa del Piano” organizzata da Pacio’s Pub. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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