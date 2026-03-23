Si può serenamente dire che è esistito un web pre e post OnlyFans. L’impatto che la piattaforma ha avuto su scala globale è paragonabile a quello di YouTube, Facebook e altre gigantesche realtà tecnologiche degli anni Duemila. Sfruttare o meno OF conta poco, considerando quanto sia ormai parte del nostro mondo. Tutti sanno di cosa si tratta e chi riteneva il tutto una bolla, si è dovuto ricredere. Alla luce di quanto detto, è comprensibile che la notizia della morte di Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma, abbia fatto il giro del mondo. L’imprenditore ucraino-americano è deceduto a soli 43 anni, dopo una lunga malattia. Una scomparsa che, inevitabilmente, apre una fase di profonda incerte zza sulla governance di Fenix International, ovvero la holding che controlla OF. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - OnlyFans, morto il proprietario Leonid Radvinsky: eredità da 4 miliardi e ombre sul futuro

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Leonid Radvinsky, il miliardario americano di origine ucraina proprietario di OnlyFans, è morto all'età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'annuncio è stato dato dalla Fenix International, la società madre della piattaforma per adulti con sede x.com

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