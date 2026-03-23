OnlyFans morto il proprietario del sito Leo Radvinsky | aveva 43 anni

E’ morto a 43 anni il proprietario di Only Fans Leo Radvinsky. L’imprenditore di origini ucraine e statunitensi era affetto da un tumore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata al Daily Mail dalla società di contenuti per adulti, che si dice “rattristata”. “Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile”, ha affermato il portavoce al quotidiano britannico. Radvinsky aveva un patrimonio netto stimato in 4,7 miliardi di dollari, dovuto in gran parte alla partecipazione di maggioranza della sua società, la Fenix International Limited, in OnlyFans. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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