Omicidio dell' Olmo Beluli resta in carcere

Si è svolta questa mattina l'udienza di convalida dell'arresto di Edison Beluli, il 35enne reo confesso di aver ucciso il 29enne Gjergj Pergegaj. L'omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, al bivio di Olmo. Il gip Claudio Lara ha convalidato l'arresto, escludendo però l'aggravante della premeditazione, ed ha disposto la misura cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il delitto sarebbe scaturito da motivi sentimentali. La vittima sarebbe stato l'ex compagno di una giovane che attualmente stava frequentando Beluli. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima: è stato raggiunto da tre colpi di pistola (una Glock) che lo ha colpito al petto e al collo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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