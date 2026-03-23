Con oltre 200 ospiti, 170 incontri, 150 case editrici e 13mila visitatori si è conclusa la X edizione di Book Pride, della Fiera Nazionale dell’ Editoria Indipendente. Al Superstudio Maxi tre giorni di intensa partecipazione, dialogo e scambio culturale. "Book Pride – commenta Silvio Viale, Presidente Associazione Torino la città del libro – si afferma sempre più come il luogo in cui l’editoria indipendente trova la sua forma più piena e riconoscibile: un ecosistema culturale in cui pluralità di voci, linguaggi e visioni convivono e si rafforzano a vicenda. Qui la complementarità tra esperienze diverse - tra ricerca e diffusione, tra dimensione locale e internazionale - diventa pratica concreta, restituendo l’immagine di un settore dinamico e interconnesso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre 13mila visitatori, 170 incontri. I numeri da record di Bookpride

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