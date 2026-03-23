C’è un dato che pesa più di tutti: quasi 30 milioni di italiani alle urne per un referendum che, nei fatti, ha travalicato il perimetro tecnico della giustizia trasformandosi in una sfida politica a tutto campo. E in questa competizione elettorale, giocata sul filo della polarizzazione e della mobilitazione, a uscire vincente è stato il fronte del No, capace di imporsi con numeri significativi fondamentalmente contrapponendosi al governo guidato da Giorgia Meloni. Per comprenderne dinamiche e conseguenze, Formiche.net ha parlato con Francesco Nicodemo, spin doctor e fondatore della società di comunicazione politica Lievito. Partiamo dai numeri: che fotografia restituisce questo referendum? Parliamo di quasi 30 milioni di italiani che sono andati a votare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Oggi si apre la campagna per le politiche (e Meloni rischia). Parla Nicodemo

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