Monaca libanese maronita, santa Rebecca Ar-Rayyas, più nota come santa Rafqa, patì molte sofferenze nella sua vita e tutte le offrì in unione alla Passione di Cristo. Tra i santi del Libano c’è una monaca maronita la cui memoria liturgica è oggi, 23 marzo. Si tratta di santa Rebecca Ar – Rayyas, conosciuta meglio come santa Rafqa, il nome che prese una volta intrapresa la vita religiosa. Si chiamava Rebecca Boutroussyeh Pietra Choboq Ar-Rayès e nacque a Himlaya, villaggio del Metn settentrionale, il 29 giugno 1832. Educata cristianamente fin dalla prima infanzia, perse la madre quando aveva 7 anni. Santo di oggi 23 marzo: Santa Rebecca Ar – Rayyas (Rafqa), monaca maronita libanese che offrì a Dio tutti i travagli della sua vita In seguito il padre si ritrovò in povertà e la mandò a Damasco a prestare servizio come domestica in una casa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 23 marzo, Santa Rebecca Ar-Rayyas (Rafqa): la monaca libanese esempio di offerta delle sofferenze

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