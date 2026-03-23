Occupazione dei laureati il ritardo italiano rispetto all’Europa | nelle università straniere l’83% degli studenti riceve un’offerta di lavoro prima di concludere il percorso

L'analisi di Valdo Academics, agenzia online specializzata nell'orientamento universitario internazionale, mette a confronto i tassi di occupazione dei laureati italiani con quelli registrati nei principali sistemi universitari europei e nordamericani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Occupazione giovani: all’estero fino all’83% lavora prima della laurea, in Italia il 74% è occupato solo dopo un anno; Laurea abilitante e occupazione: inserimento rapido e sbocchi diversificati per i neolaureati in Farmacia; Lavoro dopo laurea: Italia in ritardo rispetto all’Europa; Focus sulla Lombardia: criticità su sicurezza urbana, pressioni ambientali e fiducia nelle Istituzioni.

Occupazione dei laureati, Trieste e Udine tra i primi atenei in ItaliaPer chi studia Medicina in Friuli Venezia Giulia, un anno dopo la laurea il lavoro è garantito. A metterlo nero su bianco è l'osservatorio Talents Venture, che a partire dai dati del rapporto ... rainews.it

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La casa di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna è stata liberata. Dopo 5 anni di occupazione abusiva da parte di una donna di nome Samia, il chitarrista riavrà le chiavi. L’annuncio in diretta a I Fatti Vostri facebook

GreenJobs & skills. L'occupazione verde che arriva dall' #energia. Presentati a Rimini al KEY – The Energy Transition Expo i dati previsionali di #Unioncamere sui #greenjobs via @HuffPostItalia x.com