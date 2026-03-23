Occasione persa Solo un punto a Sansepolcro

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

sansepolcro 1 seravezza 1 SANSEPOLCRO (3-4-2-1): Bambara; Borgo, Baraboglia, Adreani (45’ st Alagia); Omohonria, Gennaioli (21’ st Mazzolli), Massai, Di Paola; Stumpo (12’ st Barculli), Belli; Vitiello (43’ st Salvadori). All. Mario Palazzi. SERAVEZZA (4-3-2-1): Lagomarsini; Mosti, Mannucci, Bajic, Pucci (12’ st Fiore); Bedini, Muhic (30’ st M. Tognoni), F. Fabri; Vanzulli, Lepri (23’ st Dalla Riva); Fontanarosa (8’ st Sava e 34’ st R. Tognoni). All. Cristiano Masitto. Arbitro: Gambin di Udine (assistenti di linea Di Carlantonio e Rosati di Roma 2). Reti: 40’ pt Omohonria (San); 35’ st F. Fabri (Ser). Note: allontanato per proteste al 13’ st l’allenatore in seconda Diego Fabbri del Sansepolcro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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