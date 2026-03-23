LA STRATEGIA di crescita della Gefran si concretizza anche con il proprio radicamento in Italia, con un investimento da 20 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo headquarter a Provaglio d’Iseo, in Franciacorta. La multinazionale bresciana, attiva nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’ automazione industriale, avvia così un progetto strategico che segna una svolta nella propria storia industriale. L’intervento riguarda la riqualificazione di un edificio di proprietà, su un’area complessiva di circa 20mila metri quadrati. Il nuovo polo integrerà in un’unica sede produzione, logistica, ricerca e sviluppo, uffici direzionali e funzioni di supporto, superando la logica del semplice ampliamento per dare vita a un hub produttivo e tecnologico di nuova generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo headquarter Gefran: "Operativo entro il 2027"

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