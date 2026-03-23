Sarebbe entrato nei locali della palestra e spogliatoi in uso alla Reggiana Calcio, in via Mogadiscio, in città, allo scopo di rubare materiale tecnico e logistico. In due sono entrati in azione l’altra notte, riuscendo a portare via del materiale. Solo al mattino, sabato, un addetto al magazzino si è accorto dell’intrusione, informando subito i carabinieri per fare avviare le indagini. Ne è seguito un sopralluogo per verificare quanto accaduto. E ora gli accertamenti hanno portato a un uomo di 30 anni, originario del Gambia e senza fissa dimora, che con un complice (ancora da identificare) avrebbe commesso il furto nella struttura sportiva della società granata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo furto nel centro della Reggiana

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