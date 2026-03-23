Nuovo asfalto per via Baldelli la mappa del cantiere da 180 mila euro

Da anconatoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervento riguarda una delle principali arterie cittadine, collegamento tra la Vallesina e la costa, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli Partiranno domani, martedì, con l’allestimento del cantiere, i lavori di asfaltatura di via Baldelli, inseriti nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale di Falconara. L’intervento riguarda una delle principali arterie cittadine, collegamento tra la Vallesina e la costa, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli. Il tratto interessato è quello compreso tra la strada statale 16 e via Rosselli, per un investimento di circa 180 mila euro. Durante i lavori sarà disposto il restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Ultimo step: al via opere da 180 mila euro per ammodernare il serbatoio VillaLario Reti Holding ha dato il via ai lavori per il rifacimento e il potenziamento del serbatoio Villa nel comune di Valgreghentino.

Le regalano un quadro e all'interno trova Bot da 180 mila euro: agrigentina avvia battaglia legale per ottenere i soldiUn regalo ricevuto durante le festività si è trasformato in una vicenda destinata a finire nelle aule giudiziarie.

Approfondimenti e contenuti su Nuovo asfalto

Temi più discussi: Faenza, nuovo asfalto in via Borgo San Rocco; Nuovo asfalto all’ingresso della città: al via la bitumatura verso Silì; Nuovo asfalto in Viale Matteucci: ci sono modifiche alla viabilità; Cantieri stradali, nuovi asfalti a Osimo: lavori in via Montegalluccio.

nuovo asfalto per viaNuovo asfalto e un dosso in via Einaudi, aggiudicati lavori da 768mila euroLa ditta Giordanino SpA di Rivergaro si è aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria previsti in via Einaudi e in alcune vie limitrofe, a ... piacenzasera.it

L’asfalto di via Acton è di nuovo un colabrodo: era stato sistemato a fine novembreL’asfalto di via Acton è di nuovo un colabrodo ad un mese dagli ultimi interventi: e con le piogge, aumentano i rischi per automobilisti, motociclisti e pedoni. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.