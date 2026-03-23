L’intervento riguarda una delle principali arterie cittadine, collegamento tra la Vallesina e la costa, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli Partiranno domani, martedì, con l’allestimento del cantiere, i lavori di asfaltatura di via Baldelli, inseriti nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale di Falconara. L’intervento riguarda una delle principali arterie cittadine, collegamento tra la Vallesina e la costa, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli. Il tratto interessato è quello compreso tra la strada statale 16 e via Rosselli, per un investimento di circa 180 mila euro. Durante i lavori sarà disposto il restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Nuovo asfalto per via Baldelli, la mappa del cantiere da 180 mila euro x.com

Le operazioni sono iniziate in via Casa Salese, dove gli operai sono impegnati nella posa del nuovo asfalto. facebook