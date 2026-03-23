di Tracy Di Piro – Continua il ricco programma di “Passeggiate Fotografiche”, organizzate dall’Associazione culturale “Giovanni Marcuccio” APS di Caiazzo, con una nuova tappa a Sant’Angelo in Formis. La passeggiata si è svolta domenica 22 marzo presso l’abbazia benedettina con l’ausilio di un’esperta guida turistica che ha illustrato la storia del luogo, con approfondimento sull’architettura e sugli affreschi interni. L’abbazia, svettante su una lieve altura, sorge sui resti di un antico tempio dedicato a Diana Tifatina e abbraccia dall’alto il territorio sottostante. Luogo sacro da tempi immemori, l’abbazia vanta un ciclo di affreschi particolarmente prezioso: il racconto del Vecchio e del Nuovo Testamento conservato quasi integralmente grazie all’operato di maestranze bizantine, quasi un unicum nel suo genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuova tappa per il progetto caiatino “Passeggiate Fotografiche”

Articoli correlati

Consolare Rimini-San Marino, nuova tappa per il progetto di riqualificazione: summit con il ministeroIl ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per giovedì (23 gennaio) una riunione tecnica in videoconferenza dedicata al progetto...

Leggi anche: Al Parco del Trebbia la scuola si fa nella natura: nuova tappa del progetto Fata Scuola Diffusa