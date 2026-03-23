Pesantissimo successo in rimonta al tie-break per la Numia Vero Volley Milano che si aggiudica gara-2 della semifinale scudetto contro la Savino del Bene Scandicci e, dopo lo 0-3 esterno di una settimana prima, si porta in vantaggio 2-0 nella serie. Davanti ai quasi 5.000 dell’Allianz Cloud, le toscane partono ancora con Marta Bechis titolare in cabina di regia e l’ormai quasi recuperata Maja Ognjenovic in panchina ma a fare tutta la differenza è la solita Ekaterina Antrtopova che mette a terra 12 punti nel solo tiratissimo primo set. I 9 di Paola Egonu non bastano a una Milano che nel secondo parziale accusa tutta la stanchezza fisica e mentale del ritorno dei quarti di Champions, perso giovedì in casa del VakifBank Istanbul. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Numia, è già match point. Che rimonta su Scandicci

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