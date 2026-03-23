ANCONA Una lettera all'assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, firmata da tutti i direttori delle Unità Operative di Pediatria delle Marche. Un appello per chiedere attenzione e un veloce cambio di passo per i bambini e le famiglie che quotidianamente si affidano alle cure di questo reparto altamente specializzato dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona. La richiesta L’appello è chiaro: «Restituire piena operatività alla Cardiochirurgia Pediatrica». Una necessità visti i tanti piccoli pazienti, anche di altre regioni, che si affidano a questa struttura. Dopo il taglio, negli ultimi anni, di posti letto e personale,... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Nove primari in pressing sulla Regione: «Cardiochirurgia pediatrica ko, salvatela»

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