Notizie di violenza e bambini | tutelare la stabilità emotiva evitando l’effetto delle immagini cruente Il parere di Daniele Novara

Daniele Novara suggerisce ai genitori di proteggere i bambini dalle immagini violente, spiegando le notizie drammatiche con speranza e Costituzione L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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