‘Non Succederà Più’ Manuel Maura sulla riconciliazione con Francesca | È un bel momento

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Manuel Maura parla del ritorno di fiamma con Francesca Sorrentino . SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 21 marzo 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Manuel Maura, ex concorrente di una passata edizione di Temptation Island. Francesca Sorrentino Manuel Maura (Foto IG @verissimotv) Al reality delle tentazioni aveva partecipato con la fidanzata Francesca Sorrentino, la loro relazione però giunse al termine durante il programma. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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