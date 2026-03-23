Non si sono presentati Umberto Bossi la scoperta il giorno dopo il funerale

Un ultimo, solenne abbraccio ha accompagnato Umberto Bossi nel giorno dei suoi funerali, celebrati nell’abbazia di Pontida, luogo simbolo della storia della Lega e delle sue battaglie politiche. Sul feretro, adornato da una corona di fiori bianchi e dalla bandiera del Sole delle Alpi, si è concentrata l’emozione di migliaia di militanti arrivati da tutta Italia. La cittadina bergamasca è tornata a essere il cuore pulsante del movimento, tra foulard verdi, vessilli storici e cori come “Padania libera” e “Secessione”, che hanno scandito l’ultimo saluto al Senatùr. >> Referendum, chi è rimasto spiazzato nelle ultime ore: “Cosa può succedere ora” L’atmosfera, carica di memoria e identità, ha riportato indietro nel tempo i presenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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“Non si sono presentati”. Stefano De Martino, perché proprio loro non erano al funeraleNei giorni scorsi Stefano De Martino ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, la perdita del padre Enrico De Martino,...

Umberto Bossi, l’ultimo bagno di folla nella sua Pontida: piazza transennata per il funerale. Poi il corteo verso il pratonePontida (Bergamo) – C’è un progetto, un’idea, forse un sogno che non si sa se si potrà realizzare ma che molti accarezzano in queste ore.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umberto Bossi

Temi più discussi: Umberto Bossi è morto, il leader della Lega che ha stravolto la politica italiana; Funerali di Bossi a Pontida, cori leghisti all'uscita dalla chiesa: Bruciamo il tricolore; Blog | Non parteciperò al peana per Umberto Bossi: ricordo cos'è stata la sua Lega Nord; Michele Marinello: In questa Lega Umberto Bossi non si riconosceva più.

Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. Cori contro Salvini (che poi fa un post), arrivata Meloni. Feretro portato al pratone«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilmattino.it

###Lega: a Pontida l'ultimo saluto a Bossi, presenti Meloni, Salvini e Giorgetti(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Si sono svolti a Pontida, nel monastero di San Giacomo, i funerali per il fondatore della Lega Nord, ... ilsole24ore.com

Battibecco tra Francesca Verdini e un militante leghista che, in occasione dei funerali di Umberto Bossi a Pontida, ha urlato più volte: "Salvini, ridacci la Lega". La compagna del leader del Carroccio lo ha subito difeso: "Sei a un funerale, cafone. Vai, maleduca x.com

Il funerale di Umberto Bossi a Pontida è il momento dell’omaggio di vecchi amici e istituzioni (compresa la premier Giorgia Meloni, accolta discretamente), ma è anche occasione di sfogo per il popolo padano che ha mollato la Lega quando la Lega ha mollato facebook