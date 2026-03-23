non si salva nessuno crollano anche i senatori

"Abbiamo regalato i primi due gol a una delle squadre più forti d’Italia". Così esordisce Oscar Hiljemark ai microfoni di Dazn al termine della partita. "Già prima della partita era molto difficile riuscire pensare di trovare un risultato positivo in casa loro. Dopo i due gol tutto poi è diventato ancora più complesso. Nei primi dieci minuti avevamo iniziato bene, senza però capitalizzare. Quindi abbiamo regalato le reti. Ci abbiamo provato nel secondo tempo segnando anche due gol, però in fuorigioco". Quindi, il commento riguardo il passivo: "Il risultato è duro". Hiljemark ha voluto esaltare le qualità della squadra di Fabregas, che grazie a questo successo hanno aumentato il divario rispetto alla Juventus al quarto posto, l’ultimo valido per la Champions League: "Sono una delle squadre più forti d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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