Non sapevo di averli scaricati | assolto il ragazzo del lancio bici dai Murazzi per i video pedopornografici

Assolto il giovane condannato per il lancio della bici ai Murazzi di Torino. Aveva scaricato in maniera inconsapevole 22 video pedopornografici su Telegram scaricati in automatico senza mai guardarli. Attualmente è in carcere e deve scontare 9 anni e 6 mesi per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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