Non sapevo di averli scaricati | assolto il ragazzo del lancio bici dai Murazzi per i video pedopornografici
Assolto il giovane condannato per il lancio della bici ai Murazzi di Torino. Aveva scaricato in maniera inconsapevole 22 video pedopornografici su Telegram scaricati in automatico senza mai guardarli. Attualmente è in carcere e deve scontare 9 anni e 6 mesi per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Lancio della bici giù dai Murazzi, dopo 3 anni scarcerata una giovane del gruppo: “Dovrà dimostrare di essere cambiata”È di nuovo libera Denise, la giovane che nel 2023 non fermò gli amici che lanciarono una bici elettrica giù dai Murazzi a Torino.
Scarcerata la ragazza che assistette al lancio della bici sui Murazzi: inizia il percorso di riabilitazioneIl tribunale dei minori di Genova ha deciso di scarcerare in anticipo, una delle ragazze coinvolte nel lancio di una bici di Murazzi che, tre anni...