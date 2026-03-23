All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La prima volta che ho sentito le parole «approach shoes», il mio pensiero immediato è stato: eh? Non sono semplicemente. scarpe da trekking? Dopo qualche minuto passato a scorrere TikTok in cerca di una risposta senza trovarne davvero una, ho chiamato un mio buon amico, Kermit (il suo vero nome è Kevin, non fate domande). Mi ha spiegato che si chiamano così perché le indossi quando stai per avvicinarti (!) a una parete, a una falesia o qualcosa del genere, e poi le sostituisci con le vere scarpe da arrampicata una volta arrivato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non hai idea di cosa siano le approach shoes, ma presto le indosserai

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