Non esiste alcun diritto assoluto all’anonimato nel caso di segnalazioni contro l’Amministrazione

La sentenza in commento del Consiglio di Stato, Sezione IV Sentenza n. 1199 del 1622026, affronta una questione particolare che porrà sicuramente delle riflessioni in merito alle azioni che si avanzeranno nei confronti dell'Amministrazione in caso di denuncia di paventate irregolarità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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