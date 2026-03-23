Noemi in concerto a Zafferana Etnea

Il tour estivo toccherà anche la Sicilia con il live in programma l’1 agosto a ZAFFERANA ETNEA (CT), all’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna di eventi Etna In Scena promossa dal Comune di Zafferana. Lo spettacolo sarà organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Questi concerti si terranno in alcune delle location più prestigiose d’Italia, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera, uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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