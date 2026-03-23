Un tempo Juve e rigore erano parole che andavano d'accordo. Se l'arbitro fischiava il calciatore faceva gol. oggi quando l'arbitro fischia non si sa più chi tiri, lo sbagliano e va a finire che Spalletti se la prenda coi giornalisti: «Maremma impestata! Ditecelo voi chi deve tirarli». Allarghiamo le porte con l'AI? (sopra). *** Nell'Italia torna Chiesa: la cosa alimenta il pensiero che per i Mondiali serva un miracolo. *** Il Direttore di Gente Brindani: «Tagliamo la testa al toro». Giletti: «Da juventino io sono contento». Lo stato delle cose. *** Fabio Caressa il 17 novembre: «Le squadre di Gasperini diventano quasi ingiocabili tra febbraio e marzo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nkounkou e Nkunku scioglilingua a S. Siro

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