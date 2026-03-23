Sbarca a Roma, per il primo approccio con le strade di una grande città la sesta generazione di Micra ora 100% elettrica. Un successo lungo una vita che si rinnova, dopo trenta anni per rilanciare la sfida al segmento B: quello che in Italia fa i numeri maggiori. La vettura risponde appieno a quelle che sono le sue prerogative sin dalla nascita, auto perfetta per muoversi in città, in grado di trasmettere sicurezza e manegevolezza senza compromessi. E, pur essendo elettrica, non si pone limiti con un'autonomia di tutto rispetto. Disponibile con batteria dal 40 o 52 kWh, è progettata per una guida elettrica senza pensieri con autonomia fino a 416 km con una sola ricarica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nissan Micra, "scossa" per la città

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