Monte Isola (Brescia=, 23 marzo 2026 – Lei si definisce una “retaia“. Guai a chiamarla ricamatrice. Perché Nina Mazzucchelli Turla, 87 anni portati con la grazia di chi ha ancora le mani agili e lo sguardo fiero, non infila fili per ricamo: intreccia destini di cotone, creando reti che hanno attraversato la storia. Da ottant’anni, una vita intera, Nina cuce reti a mano. L'ultima artigiana di Lombardia. È probabilmente una delle ultime e più longeve artigiane della Lombardia a padroneggiare quest’arte antica, un mestiere che profuma di lago e di tradizione. Una vita dedicata all'arte del cucito. A casa sua e nel retificio dove ha lavorato da ragazza, tra le acque che circondano l’isola, ha realizzato migliaia di reti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nina, 87 anni, ultima retaia di Monte Isola: “La mia vita? Ho iniziato a cucire che ero una bambina”

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