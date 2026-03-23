Due persone sono morte nello scontro tra un aereo della Air Canada con un camion dei pompieri sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York. A perdere la vita sono stati il pilota e il co-pilota dell’aereo, mentre altre due persone sono rimaste ferite. I voli all’aeroporto di New York sono stati sospesi stamattina a causa dell’incidente. Servizio di Franco Rossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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New York, aereo contro mezzo vigili fuoco. Due morti all’aeroporto LaGuardia

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