Neres profumo d’Arabia | per sostituirlo si pensa ad Orsolini

L’esterno brasiliano, arrivato con grandi aspettative, ha mostrato qualità importanti, soprattutto nell’uno contro uno e nella velocità. Tuttavia, il suo rendimento non è stato sempre continuo e questo avrebbe spinto il club a valutare eventuali offerte. In particolare, i ricchi club arabi sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta difficile da rifiutare, sia per il giocatore che per la società. Il Napoli, però, non vuole farsi trovare impreparato. La dirigenza si sta già muovendo per individuare un possibile sostituto e il nome che piace di più è quello di Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna è considerato perfetto per il gioco di Antonio Conte, grazie alla sua capacità di saltare l’uomo, creare occasioni e garantire anche un buon contributo in termini di gol. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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