Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Francesco Semeraro, figura di riferimento per la vita culturale di Martina Franca, apprezzato per il suo impegno, la sensibilità artistica e il contributo alla crescita del territorio. Nel corso degli anni ha condiviso un percorso culturale con Elio Greco e con la Fondazione, collaborando a diverse iniziative. La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Martina Franca e sarà preceduta, alle ore 16.30, da una conferenza dell’artista rivolta agli studenti dell’I. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Nel nome e nel segno dei grandi personaggi pugliesi del passato, mercoledì 25 marzo la Fondazione Elio Greco “Nuove Proposte Culturali” consegnerà il 1^ premio “Francesco Semeraro” ad Andrea Roggi, artista, scultore e pittore italiano. Il premio è intitolato alla memoria di Francesco Semeraro, figura profondamente legata alla vita culturale di Martina Franca, che ha saputo distinguersi per sensibilità artistica, impegno e partecipazione attiva alla crescita culturale del territorio. Nel corso degli anni, Francesco Semeraro ha coltivato un legame sincero di amicizia, stima e condivisione culturale con Elio Greco e con la Fondazione “Nuove Proposte Culturali”, con cui ha collaborato in diverse iniziative. Autore del saggio “cinquant’anni d’arte a Martina Franca 1936–1986”, pubblicato all’interno del volume “Testimonianze artistiche a Martina Franca: cinquanta anni di ricerca”, edito dalla stessa Fondazione. Un percorso comune fondato su affinità culturali, dialogo e impegno nella valorizzazione della storia artistica locale. La premiazione è in programma alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Martina Franca e sarà preceduta alle ore 16.30 da una conferenza che l’artista toscano terrà dinanzi alla sua installazione rivolta agli studenti dell’I.I.S.S. Leonardo Da Vinci. Originario di Castiglion Fiorentino, Andrea Roggi ha sviluppato un linguaggio fondato sul dialogo tra figura umana e natura e nel 1991 ha fondato il laboratorio “La Scultura di Andrea Roggi”, cuore del suo processo artistico e centro operativo della sua attività creativa e produttiva. Le sue sculture sono presenti in numerose città italiane, soprattutto in Toscana e Umbria, e molte delle sue opere si trovano anche all’estero, in importanti collezioni private e spazi pubblici. “Questo premio rappresenta un momento di straordinaria rilevanza per la nostra comunità – hanno dichiarato congiuntamente l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo Carlo Dilonardo e l’Assessore al turismo e al marketing territoriale Vincenzo Angelini – perché valorizza il talento di un artista di fama internazionale come Andrea Roggi e, al tempo stesso, rende omaggio alla memoria di Francesco Semeraro, figura significativa per la nostra identità culturale. L’iniziativa, curata dalla Fondazione Elio Greco ‘Nuove Proposte Culturali’, testimonia l’impegno concreto nel promuovere l’arte come strumento di crescita, confronto e bellezza condivisa.”

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“La messa in sicurezza delle strade provinciali del Tarantino e l’attuazione degli interventi annunciati dalla Provincia di Taranto nel piano delle opere pubbliche lo scorso dicembre 2023 torna al centro dell’attenzione. A oltre due anni da quell’annuncio – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – ho depositato un’istanza di audizione urgente nella Commissione infrastrutture e mobilità per conoscere a che punto è quel cronoprogramma di interventi per la manutenzione e la messa in sicurezza delle principali arterie provinciali, un piano di circa 6,5 milioni di euro. Nonostante quel piano, sulle strade della provincia jonica permangono criticità rilevanti e numerosi interrogativi sullo stato di attuazione delle opere previste. Gli interventi annunciati – ha proseguito Scalera – riguardavano lavori di manutenzione del manto stradale, nuova segnaletica, sostituzione delle barriere di sicurezza, realizzazione di rotatorie e installazione di impianti di pubblica illuminazione su diverse strade provinciali. Negli ultimi mesi, inoltre, i violenti nubifragi che hanno colpito il territorio jonico hanno ulteriormente evidenziato le condizioni critiche di molte arterie provinciali, aumentando i rischi per automobilisti, cittadini e operatori del settore agricolo e turistico. Particolarmente emblematica resta la vicenda della SP 12, la strada che collega Castellaneta e Palagianello con Castellaneta Marina, chiusa al traffico da oltre vent’anni, tornata recentemente al centro del dibattito pubblico. La questione della messa in sicurezza e della manutenzione delle strade provinciali assume un rilievo ancora maggiore in vista dei Giochi del Mediterraneo, che interesseranno Taranto e tutta la sua provincia dal 21 agosto al 3 settembre e richiederanno infrastrutture adeguate e sicure. Per queste ragioni – ha concluso Scalera – ho chiesto, con urgenza, un’audizione nella V Commissione consiliare dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, del Presidente della Provincia di Taranto e del Commissario unico del CIS Taranto. L’obiettivo è fare piena chiarezza su tre punti fondamentali: le misure urgenti per garantire la sicurezza delle strade provinciali interessate, lo stato di attuazione del piano triennale delle opere pubbliche annunciato dalla Provincia di Taranto e il possibile ruolo del CIS Taranto nel sostenere e accelerare gli interventi infrastrutturali necessari. La sicurezza stradale e la funzionalità della rete viaria provinciale rappresentano condizioni imprescindibili per la mobilità dei cittadini, per il sistema produttivo locale e per l’accoglienza degli eventi internazionali che interesseranno il territorio nei prossimi mesi.”Tarantini Time QuotidianoLa messa in sicurezza delle strade provinciali del Tarantino e lo stato di attuazione degli interventi annunciati dalla...