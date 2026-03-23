nel cervello il segreto di chi predica bene ma razzola male

Li conosciamo tutti i ‘ grilli parlanti’ che però, quando tocca a loro, non fanno quello che raccomandano agli altri. Ma perché ci sono persone che, come dice il proverbio, predicano bene ma razzolano male? La colpa dell’incoerenza morale, secondo una nuova ricerca, va cercata in una regione del cervello: la corteccia prefrontale ventromediale. Come si legge su ‘Cell Reports’ i ricercatori cinesi hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per capire cosa accade nel cervello delle persone e identificare i modelli di attività associati al comportamento e al giudizio morale. Cervello e biologia della coerenza morale. Ebbene, le persone che si comportano in modo disonesto pur giudicando immorale lo stesso comportamento negli altri, mostrano una minore attività nella corteccia prefrontale ventromediale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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