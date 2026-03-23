I nerazzurri passano subito in vantaggio, ma i viola pareggiano e adesso il Milan è a -6. FIRENZE - La capolista la sblocca subito, la Fiorentina non molla, si rialza e pareggia. Finisce 1-1 la sfida del Franchi, aperta da Francesco Pio Esposito e chiusa da Ndour: un pareggio che fa felice il Milan che, a otto giornate dalla fine del campionato, torna a -6 dall'Inter e per almeno due settimane potrà tornare a coltivare i propri sogni scudetto. E' un punto guadagnato nella corsa salvezza per De Gea e compagni, mentre è l'ennesima occasione persa per l'Inter che, per la terza gara di fila, non trova la vittoria. Neanche il tempo di registrare il modo di giocare delle due squadre che gli ospiti passano in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ndour risponde a Esposito, al Franchi Fiorentina-Inter 1-1

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La #Fiorentina ferma l’ #Inter al Franchi: #Ndour risponde a #PioEsposito. Terza partita senza vittoria per i nerazzurri e ora #Milan a -6 e #Napoli a -7. #calcionews24 x.com