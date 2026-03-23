Mancano pochi giorni al primo spareggio della Nazionale di Gattuso, impegnata nella qualificazione al prossimo Mondiale. L’Italia affronterà l’Irlanda del Nord, con la speranza di passare il turno per poi vedersela con una tra Bosnia e Galles. Non ci sarà, probabilmente, Matteo Politano. L’ala destra si è fermata a causa di un fastidio muscolare. Napoli, si ferma Politano: problemi al polpaccio. Politano viene da un periodo molto positivo con il Napoli. L’ex esterno del Sassuolo ha collezionato due assist nelle ultime tre partite ma, soprattutto, è tornato al gol dopo quasi un anno. Gennaro Gattuso, che l’ha allenato a Napoli, ha deciso di convocarlo in Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nazionale, infortunio per Politano: l’azzurro torna a Napoli?

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